В Польше объявили дату президентских выборов
Маршал Сейма Польши Шимон Холовня объявил дату президентских выборов. Первый тур запланирован на 18 мая. В случае необходимости второй тур состоится 1 июня.
«В соответствии с анонсом — в первый возможный по конституции срок. Постановление только что направил председателю Национальной избирательной комиссии (НИК) и премьер-министру. Правительство сегодня же должно опубликовать его в „Вестнике законов“», — написал Холовня в среду утром. «Начинается избирательная кампания», — добавил он, сообщил портал Onet.
Глава НИК Сильвестр Марциняк сообщил РАР, что комиссия положительно оценила проект постановления вместе с избирательным календарём.
Согласно календарю, до 24 марта необходимо уведомить НИК о создании избирательных комитетов кандидатов. А до 4 апреля кандидату на пост президента нужно подать заявление.
Напомним, что президент в Польше избирается на пять лет и может быть переизбран только один раз. Президентом может стать гражданин Польши, которому на день выборов исполнилось 35 лет.
Среди тех, кто уже заявил о своём участии в выборах:
- мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский;
- президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает «Право и справедливость» (PiS);
- сам маршал Сейма Шимон Холовня, кандидат от «Третьего пути»;
- вице-маршал Сената Магдалена Беят, кандидат от «Новых левых»;
- депутат Сейма Славомир Ментцен от «Конфедерации»;
- кандидат партии «Вместе» Адриан Зандберг;
- депутат Сейма Марек Якубяк от объединения «Свободные республиканцы»;
- Марек Вох от «Беспартийных активистов местного самоуправления»
- и лидер «Профсоюзной альтернативы» Петр Шумлевич.
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