В Польше объявили дату президентских выборов

Опубликовано: 15.01.2025 15:39 , Обновлено: 17.09.2025

Маршал Сейма Польши Шимон Холовня объявил дату президентских выборов. Первый тур запланирован на 18 мая. В случае необходимости второй тур состоится 1 июня.

«В соответствии с анонсом — в первый возможный по конституции срок. Постановление только что направил председателю Национальной избирательной комиссии (НИК) и премьер-министру. Правительство сегодня же должно опубликовать его в „Вестнике законов“», — написал Холовня в среду утром. «Начинается избирательная кампания», — добавил он, сообщил портал Onet.

Глава НИК Сильвестр Марциняк сообщил РАР, что комиссия положительно оценила проект постановления вместе с избирательным календарём.

Согласно календарю, до 24 марта необходимо уведомить НИК о создании избирательных комитетов кандидатов. А до 4 апреля кандидату на пост президента нужно подать заявление.

Напомним, что президент в Польше избирается на пять лет и может быть переизбран только один раз. Президентом может стать гражданин Польши, которому на день выборов исполнилось 35 лет.

Среди тех, кто уже заявил о своём участии в выборах:

мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский;

президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает «Право и справедливость» (PiS);

сам маршал Сейма Шимон Холовня, кандидат от «Третьего пути»;

вице-маршал Сената Магдалена Беят, кандидат от «Новых левых»;

депутат Сейма Славомир Ментцен от «Конфедерации»;

кандидат партии «Вместе» Адриан Зандберг;

депутат Сейма Марек Якубяк от объединения «Свободные республиканцы»;

Марек Вох от «Беспартийных активистов местного самоуправления»

и лидер «Профсоюзной альтернативы» Петр Шумлевич.

Ранее Telegraf.news писал, что польский генерал объявил об исчезновении мигрантов на границе с Беларусью. Что имел в виду?

Польский генерал объявил об исчезновении мигрантов на границе с Беларусью. Как объяснил?