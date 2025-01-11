Удар по Москве? Премьер-министр Польши заявил о «прорыве» в переговорах с Украиной

Опубликовано: 11.01.2025 10:45 , Обновлено: 11.01.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" в переговорах с украинскими властями о проведении первой эксгумации жертв Волынской резни. В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал продвижение в этих переговорах "ударом по Москве".

О том, что в переговорах об эксгумации жертв Волынской резни, которые безуспешно ведутся между Варшавой и Киевом с весны 2017 года, произошёл “прорыв”, 10 января премьер-министр Дональд Туск написал на своей страничке в соцсети Х.

“Принято решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений”, - коротко отчитался польский премьер, не раскрывая всех подробностей переговоров.

На этот короткий твит вскоре отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины - в официальном Telegram-канале ведомства вечером 11 января появился ответ министра Андрея Сибиги.

“Мы уважаем друг друга и вместе защищаемся от российского империализма. Каждый решенный двусторонний вопрос — это удар по Москве. Это отличный результат рабочей группы, которую координируют министры культуры Николай Точицкий и Анна Врублевская”, - заявил Сибига.

Глава украинского МИДа заверил, дальнейшая реализация соглашений между Киевом и Варшавой будет вестись “на основе взаимного уважения и принципа взаимности”.

О чём спор?

Напомним, украинские власти ввели фактический мораторий на эксгумацию останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины после инцидента 26 апреля 2017 года, когда в селе Грушовице вблизи польского пограничного города Перемышля был демонтирован памятник украинским солдатам.

Решение “волынского” вопроса стало одним из условий украинской евроинтеграции, на котором настаивали власти Польши последние несколько лет. О решении снять мораторий было объявлено в конце ноября 2024 года, на совместной пресс-конференции министров иностранных дел Польши и Украины, Радослава Сикорского и Андрея Сибиги.

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В декабре 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал переговоры по вопросу эксгумации останков жертв Волынской трагедии “самым важным экзаменом для обоих народов” и подчеркнул, что сторонами нужно научиться “без эмоций говорить об истории”, с уважением к “ожиданиям и чувствам друг друга”.

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