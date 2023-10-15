В Польше начался день голосования

Опубликовано: 15.10.2023 10:26 , Обновлено: 15.10.2023

В 7 утра в Польше начались выборы в Сейм и Сенат. Участковые комиссии будут открыты по всей стране до 21:00. Одновременно проходит и голосование на референдуме. Право голоса имеют более 29 миллионов поляков.

“Мы надеемся объявить результаты голосования во вторник, 17 октября”, - заявила глава Национальной избирательной комиссии Польши Магдалена Петшак.

Ожесточенная предвыборная кампания предшествовала дню голосования. Националистически-популистские силы праящей партии противостояли центристским рядам оппозиции, показав глубокую поляризацию польского общества.

Опросы показывают, что пять объединений и партий имеют хорошие шансы преодолеть установленный законом порог – 5% для партий, 8% для избирательных коалиций – для прохождения в парламент.

В настоящее время лидирует с поддержкой около 35% националистическая консервативная коалиция Объединенных правых, в которой доминирует правящая партия “Закон и справедливость” (PiS). Де-факто лидер партии Ярослав Качиньский надеется выиграть для нее исторический третий срок.

Щедрые социальные выплаты семьям и пенсионерам обеспечивают PiS прочную электоральную базу, опираясь на которую она приступила за время своего правления к противоречивым реформам избирательной системы, судов и средств массовой информации. Критики обвинили ее в отступлении от демократии, а из-за противостояния верховенству закона с ЕС были заморожены средства на сумму 100 миллиардов евро. Правящую партию также обвиняют в нарушении прав беженцев и мигрантов, ЛГБТ и женщин.

В противоположном углу политического ринга Польши находится центристская “Гражданская коалиция” (КО), возглавляемая Дональдом Туском, бывшим премьер-министром и президентом Европейского совета. По мере приближения голосования альянс, созданный, по словам его членов, для спасения Польши от растущего авторитаризма PiS и разрушения демократии, отставал на 5-6%.

Либерально-консервативная коалиция “Третий путь”, левая коалиция “Левица” и ультраправая “Конфедерация” борются за третье место в опросах общественного мнения, набирая согласно им до 10%, и все они могут сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства.

PiS подчеркивает, что она обеспечивает стабильность, отметив, что она помогла Польше пережить пандемию, российское вторжение в Украину и кризис стоимости жизни лучше, чем многие из ее соседей. Непосредственно перед выборами правительство еще больше повысило социальные выплаты, стремясь заручиться поддержкой своего ключевого пожилого и сельского электората. В то время как энтузиазм этой когорты снизился на фоне высокой инфляции, заявление PiS о том, что KO откажется от этой щедрой поддержки и повысит пенсионный возраст, не оставляет им практически никакой альтернативы.

“Многие стали зависимы от этой государственной поддержки, поэтому этот рассказ очень эффективен, - сказал д-р Яцек Кухарчик из варшавского аналитического центра Institute of Public Affairs. - По сути, это массовый подкуп избирателей”.

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В свою очередь, лидер “Гражданской коалиции” Дональд Туск пообещал наладить отношения с Брюсселем, увеличить доходы и инвестиции в образование и здравоохранение, а также назвал голосование решающим для защиты прав меньшинств и женщин.

Кто победит?

Тенденции опросов показывают, что ни PiS, ни KO, набирающие 28-35%, не наберут достаточно голосов, чтобы сформировать правительство в одиночку.

Шансы КО сместить PiS, вероятно, будут зависеть от “Третьего пути” и попадания “Левицы” в Сейм, без чего ей было бы трудно собрать большинство. Такая коалиция против PiS содержала бы некоторые поразительные политические различия.

Та или иная форма сотрудничества с “Конфедерацией” или некоторыми из ее депутатов представляется наиболее вероятным вариантом для PiS получить большинство, хотя это все еще может быть непросто.

“Конфедерация и PiS по-прежнему являются фаворитом в борьбе за большинство мест, – сказал Стэнли Билл, профессор польских исследований в Кембриджском университете, – но какую форму - если таковая вообще будет - может принять их сотрудничество, остается неопределенным”.

Таким образом, поляки придется готовиться к периоду нестабильности или даже на возвращение к урнам для голосования следующей весной. “Хрупкое правительство меньшинства или новые выборы остаются наиболее вероятными исходами”, - предполагает Андриус Турса из Teneo Intelligence.

Ранее Телеграф писал, что тысячи людей собрались на митинг оппозиции в Варшаве в начале октября, чтобы поддержать оппозиционную партию “Гражданская платформа” (PO), возглавляемую Дональдом Туском. В PO мероприятие назвали “Маршем Миллиона”, или ещё по-другому “Миллион сердец”. А вот правящая партия PiS заявила о других цифрах.

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