В Польше массово сломались заправки. Но поляки грешат на "Топливное чудо"?

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Опубликовано: 02.10.2023 09:23 , Обновлено: 02.10.2023

Поляки массово пожаловались на выходных на сломанные заправки сети Orlen. Из-за таких поломок в стране появились первые признаки ажиотажа и паники. Кто-то заговорил о лимитах на топливо в одни руки.

“Очередной сломанный. Дизеля вообще нет”, - написал читатель польского издания Business Insider, прислав фото с заправки в Великопольском воеводстве. На нем видно, что на коленке висит табличка с надписью «Извините, неисправен распределитель». Что-то похожее поляки публикуют в соцсетях по всей стране.

«Пришлось заправиться 98-мым вместо 95-го на станции Орлен в Милановеке под Варшавой… Все бензоколоки 95-го были “сломаны”. Женщина на станции сказала, что не будет выставлять себя дурой, а если кто-то спрашивал, то прямо говорила, что бензина нет”, - рассказал ещё один мужчина о случившейся с ним ситуации.

В компании Orlen утверждают, что в настоящее время поставки топлива на АЗС осуществляются на постоянной основе. “Компания обеспечивает стабильность поставок и имеет достаточное количество топлива для удовлетворения потребностей своих клиентов”, - не заметили в компании проблем.

[info_b]PKN Orlen — польская нефтеперерабатывающая компания, крупнейшая в Польше. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, Чехии, Германии и странах Балтии. По состоянию на октябрь 2023 года крупнейшим акционером компании является польское государство (через Государственное казначейство) с 49,9% акций.[/info_b]

“Топливное чудо”

Эксперты уже несколько недель предупреждают о возможном дефиците топлива в Польше. Поводом стало так называемое “топливное чудо” - ситуация, когда мировые цены на нефть растут а злотый падает к доллару, а цены на топливо в Польше почему-то замерли на месте. На заправках в Польше литр топлива уже ниже психологического предела в 5,99 злотых (4,5 рубля).

Политики и представители местных органов власти Польши также бьют тревогу. Они сообщают, среди прочего, о проблемах с заправкой машин скорой помощи в Западной Померании и полицейских машин в Силезии.

В Польше вспомнили опыт правительства Венгрии, которое искусственно занизило цены перед выборами год назад, что привело к топливному кризису в стране. Многие предполагают, что правящая партия PiS пошла по пути венгров и дала указание ведущей компании Orlen (что-то вроде белорусского Белнефтехима) держать цены на топливо до 15 октября, когда пойдут выборы в парламент.

Однако такое решение могло поставить компанию в сложное положение, ведь нефть надо где-то закупать, а при росте ее цен на биржах и удержании цен в Польше Orlen может получить большие убытки. Чтобы их избежать, можно было прекратить на время приобретать дорогую нефть, что могло спровоцировать дефицит нефтепродуктов в Польше.

Ранее Телеграф сообщил, что тысячи людей собрались на митинг оппозиции в Варшаве, чтобы поддержать оппозиционную партию “Гражданская платформа” (PO), возглавляемую Дональдом Туском. В PO мероприятие назвали “Маршем Миллиона”, или ещё по-другому “Миллион сердец”. А вот правящая партия PiS заявила о других цифрах.

Польская оппозиция собрала «Марш миллиона». Власти заявили, что только «тысяч»