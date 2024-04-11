В Польше из-за повышения зарплат начались массовые увольнения. Как так?

Опубликовано: 11.04.2024 13:04 , Обновлено: 11.04.2024

Польские работодатели массово увольняют сотрудников крупных предприятий и фирм. Одной из причин происходящего эксперты назвали повышения минимальной заработной платы в стране.

Волна коллективных увольнений в Польше, начавшаяся в 2022 году, продолжила набирать обороты. Польское издании Мoney.pl предрекает массовые увольнения в сфере мебельного, автомобильного, швейного бизнесов, а также в банковском, сервисном сегментах и IT.

“Все больше компаний обращают внимание на рост затрат на рабочую силу в Польше, особенно на увеличение минимальной заработной платы . Поэтому значительное количество компаний решают перенести производство за пределы Польши”, — признает Матеуш Жидек, представитель Randstat.

К слову, в января 2024 года минимальная заработная плата в Польше составила чуть более 1060$, а в июле запланировано её увеличение до 1082 $. При этом соотношение минимальной и средней заработных плат в Польше невелико. Среднестатистический поляк зарабатывает 2000$.

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Также эксперты отметили, что многие крупные корпорации приняли решение о ликвидации своих бизнесов и их переносе за рубеж из-за того, что Польша оказалась в числе стран с самыми высокими ценами на энергоносители в Европе. Предприниматели выбирают для своих бизнесов более “дешёвые” страны, в которые готовы вкладываться инвесторы. В частности, многие начали открывать производства в Индии, где очень высокий уровень безработицы и нет проблем с набором сотрудников.

Так, недавно к группе компаний, которые будут увольнять сотрудников, присоединилась Nokia. Глобальный концерн заявил, что планирует уволить около 800 человек. Ранее свой филиал в Польше решила закрыть Infosys. Глобальная ИТ-корпорация уволила 192 человека и переместила филиал в Индию.

“В течение следующих 30 лет рынок труда Польши покинут около 250 000 человек”, — заключил Камиль Соболевский, главный экономист «Работодателей Польши»

Еще одним фактором, способствующим росту массовой оптимизации, специалист назвал рост автоматизации и достаточный уровень квалификации зарубежных граждан.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Премьер-министр польского правительства Дональд Туск объявил 3 апреля о выполнении своего предвыборного общения — подготовки закона о выплате польским родителям “Бабушкиного пособия”. Так правящая коалиция назвала ежемесячную сумму в 1500 злотых (1200 рублей), выделяемую всем родителям на оплату присмотра за ребенком, когда те на работе.

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