В Польше решили выдавать родителям "Бабушкино пособие". Это что такое?

Опубликовано: 03.04.2024 20:37 , Обновлено: 03.04.2024

Премьер-министр польского правительства Дональд Туск объявил 3 апреля о выполнении своего предвыборного общения - подготовки закона о выплате польским родителям "Бабушкиного пособия". Так правящая коалиция назвала ежемесячную сумму в 1500 злотых (1200 рублей), выделяемую всем родителям на оплату присмотра за ребенком, когда те на работе.

Пособие будет выплачиваться на детей до трех лет при заключении договора о присмотре за ребенком. При этом, родитель, получающий его, должен будет работать полный рабочий день, а его ежемесячная зарплата не сможет превышать определенный порог. Но заключить договор можно даже с родственниками или знакомыми.

[inf]Кстати, садики в Польше платные и обходятся, примерно, в 1200 злотых (970 руб) в месяц на ребенка. [/inf]

По словам Дональда Туска, закон, однако, не будет принят мгновенно: “Конечно, нам нужно дать себе время, потому что это закон. Мы сделали предположения, правительство примет законопроект, его необходимо внести в Сейм. Сегодня я могу сказать это с уверенностью в 99%, но уверен, что первое «бабушкино пособие» будет выплачено уже в этом году”.

По его словам, оно позволит родителям оставаться активными после рождения ребенка. У польских родителей, пользующихся «Бабушкиным пособием», будет выбор: оставить ребенка на попечение, например, члена семьи (бабушки), или отдать в специализированные ясли.

“Каждая мама, которая хочет скорее вернуться на работу, получит от государства обещанные 1500 злотых на оплату няни, бабушки, сестры и яслей”, - пообещал глава польского правительства.

При этом выплата “бабушкиного пособия” не отменит получение полагающегося в Польше всем опекунам и родителям 800 злотых (650 рублей) ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Статистическая служба Европейского союза (ЕС) Евростат опубликовала данные по средним почасовым зарплатам в странах объединения за 2023 год. Они отличаются в разы.

Евростат назвал средние почасовые зарплаты в странах ЕС. Что в Польше и Литве?