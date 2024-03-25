Средняя зарплата в Минске за февраль превысила $850. А что в регионах?

Опубликовано: 25.03.2024 14:53 , Обновлено: 25.03.2024

Национальный статистический комитет Беларуси поделился информацией о зарплатах белорусов в феврале 2024 года. По данным ведомства, больше всего в прошлом месяце зарабатывали жители столицы. Подробную инфографику Белстат опубликовал на своем сайте.

По информации ведомства, номинальная начисленная средняя заработная плата по Беларуси в феврале составила 2025,7 рубля (или $624 по курсу Нацбанка на 25 марта).

Самая высокая зарплата до уплаты налогов - традиционно в Минске ( 2768 рублей, или $852,87 ). Для сравнения: в январе 2024 года жители столицы получали 2697 рублей ( $830,9 ).

Картина по регионам за февраль следующая:

в Брестской области номинальная средняя заработная плата составила 1785,3 рубля ( $550 ),

рубля ( ), в Витебской области - 1698,4 ( $523,3 ),

( ), Гомельской - 1842,9 ( $567,8 ),

( ), Гродненской - 1796,7 ( $553,6 ),

( ), Минской - 2019,3 ( $622,2 ),

( ), Могилевской - 1686,2 ( $519,5 ).

Инфографика: Национальный статистический комитет

Белстат также поделился данными о зарплатах за февраль в разных сферах деятельности. В лидерах - “информация и связь” ( 5349,3 рубля), “финансовая и страховая деятельность” ( 3411,7 ), “профессиональная, научная и техническая деятельность” ( 2461,4 ).

Меньше всего, согласно данным Белстата, в январе получили работники сферы административных и вспомогательных услуг ( 1388,1 рубля), творчества, спорта, отдыха и развлечений ( 1457 ) и образования ( 1489,3 ).

Ранее Telegraf.news сообщал, что средняя зарплата за январь в Беларуси составила 1991 рубль.

Средняя зарплата в Минске в январе превысила $800. А что в регионах?