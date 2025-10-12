В Польше фермеры выбрасывают сотни тонн картошки — «Берите сколько хотите». Что происходит?

Опубликовано: 12.10.2025 09:36 , Обновлено: 14.10.2025

В Польше продолжается кризис с ценами для фермеров, из-за чего те выбрали необычные формы протестов, призывая покупателей самим собирать урожай с их полей. В одной из деревень в Подкарпатской воеводстве кто-то вывалил 150 тонн «первоклассного» картофеля на поле.

«Берите, сколько хотите. Бесплатно», — говорят жители Домбровицы.

«Первоклассный, идеально подходит для жареной картошки, — заявил староста деревни Тадеуш Лапка. — Но никто её покупать не хочет. В продуктовых магазинах отказываются её брать или сбивают цены так, что, наверное, дешевле её просто закопать…»

Помните историю с тоннами бесплатной картошки в Польше? Она приняла новый оборот — «Это его цирк»

Всё дело в том, что в Польше оптовые закупочные цены значительно упали, что сделало для многих средних и мелких сельхозпроизводителей сбор урожая убыточным.

2025 год принёс польским фермерам рекордную урожайность — до 40–45 тонн картофеля с гектара. Но для них это не стало поводом для радости. Оптовые покупатели предлагают 20–30 грошей (порядка 16-20 копеек) за килограмм.

Местные жители бросились собирать картофель тачками, сетками и прицепами. «Это трагедия для польского сельского хозяйства: рекордные урожаи, низкие цены и гниющие на полях овощи», — написал Onet.

Чтобы привезти столько картофеля, потребовалось несколько грузовиков. «Кто-то, должно быть, очень разозлился и просто… вывалил всё на поле», — объясняет староста.

Фермеры Польши активно выражают своё недовольство. Они заявляют, что картофель в крупных польских торговых сетях, таких как Lidl, по-прежнему стоит около 3 злотых за килограмм (2,6 рубля).

«В чём смысл? Мы раздаём его, потому что не можем его продать, а цены в магазине такие, будто кто-то жарит этот картофель на золоте», — заявил один местный фермер.

Проблема не ограничивается картофелем. Аналогичная ситуация сложилась с перцем, петрушкой и капустой. Урожай хороший, но рынка сбыта для него нет. Это означает дальнейшие потери.

Ранее Telegraf.news писал, что в соседней с Беларусью Польше фермеры уже который год бьют тревогу из-за поведения торговых сетей на рынке сельхозпродукции. Главная проблема — рыночные цены не покрывают расходы сельхозпроизводителей, и им часто становится невыгодно выращивать такие популярные среди поляков яблоки и картошку.

В Польше зародился новый способ потребления яблок. А в Беларуси такое возможно?