В Пентагоне не переживают из-за массовой гибели российских солдат под ударами HIMARS

Опубликовано: 05.01.2023 13:05 , Обновлено: 05.01.2023

Представитель Пентагона адмирал Джон Кирби заявил, что в его ведомстве не сильно убиты горем из-за сотен жертв среди российских солдат в результате ударов украинских HIMARS.

Соединенные Штаты не “заламывают руки” из-за массовых потерь российских солдат в результате нападения на Украину, сказал он. “Это война. Они (украинцы) подверглись вторжению, и они наносят ответный удар и защищаются, - заявил Кирби. - Российские солдаты являются законными целями для украинских военных действий, и точка”.

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В то же время, Кирби не стал давать американскую оценку потерь в результате атаки, которая, по мнению всех сторон, была необычайно фатальной даже по кровавым стандартам российского вторжения. “Я не собираюсь вдаваться в подсчет жертв. Это война. И прямо сейчас это зона боевых действий. А война - это кровавое дело”, - сказал он.

Ранее в Сети опубликовали фото разрушенного ПТУ № 19 в Макеевке Донецкой области, где квартировались мобилизованные россияне и по которому в новогоднюю ночь ударили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Появились фото с места удара Украины по ПТУ в Макеевке