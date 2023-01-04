Появились фото с места удара Украины по ПТУ в Макеевке

📷 Фото

Опубликовано: 04.01.2023 14:06 , Обновлено: 04.01.2023

В Сети опубликовали фото разрушенного ПТУ № 19 в Макеевке Донецкой области, где квартировались мобилизованные россияне и по которому в новогоднюю ночь ударили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

На кадрах видны сильные разрушения здания. В общем, от него практически ничего не осталось. Рядом стоят спасатели, работники других служб, а также техника, которая начала убирать завалы.

К слову, телеграм-каналы опубликовали, как выглядело здание раньше:

Тем временем в России начали призывать Минобороны к ответному удару. Например, военный эксперт Борис Рожин написал, что «лучшей реакций на трагедию в Макеевке, будет не только поиск ответственных, а прежде всего, эффективные и систематические удары возмездия».

«Надеюсь, в ближайшее время мы увидим не только официальные выводы по Макеевке, но и новые эффективные удары по военно-промышленной инфраструктуре противника», — заявил он.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что после удара по ПТУ № 19 в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь погибло около 400 российских военных. В то же время в Минобороны РФ признали гибель только 89 солдат. При этом на них возложили вину за то, что «вопреки запрету» якобы активно пользовались мобильными и таким образом раскрыли место своей расквартировки.