Награждённый Путиным Пегов назвал "неубедительным" объяснение Минобороны РФ удара по Макеевке

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.01.2023 13:41 , Обновлено: 04.01.2023

Награждённый недавно Путиным военный блогер Семён Пегов раскритиковал официальное объяснение Минобороны РФ украинского удара по Макеевке как "вопиющую попытку очернить" погибших мобилизованных россиян. А ещё назвал его "неубедительным".

Напомним, что в Минобороны России заявили 4 января уже о 89 погибших в результате удара украинского HIMARS по ПТУ Макеевке. Там возложили вину на самих мобилизованных, которые “вопреки запрету” якобы активно пользовались мобильными и таким образом раскрыли место своей расквартировки.

Семен Пегов, который ведет блог под псевдонимом WarGonzo и был лично награжден орденом мужества президентом России Владимиром Путиным в Кремле 20 декабря, сказал, что число погибших в Макеевке, вероятно, намного больше, чем 89 человек, которые сейчас официально признаны Россией.

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“Списки пропавших без вести, к сожалению, заметно больше”, - написал он. В среду Семён Пегов рассказал, что, хотя использование мобильных телефонов вблизи линии фронта было “очевидно” не очень хорошей идеей, “история с “мобильными телефонами” не слишком убедительна”. “Это не личное мнение, оно объективно”, - утверждает он.

Семён Пегов заявил, что чиновникам, “вероятно, было бы лучше” хранить молчание до конца расследования. Он задался вопросом, как министерство обороны РФ могло быть “настолько уверено”, что местоположение солдат, проживающих в здании школы, не могло быть определено с помощью наблюдения с беспилотника или местного информатора.

“Происходят утечки координат объектов, и о передвижениях важных людей регулярно “стучат” СБУ, - сказал он. - [диверсионная] сеть работает, она не спит”.

Он также утверждает, что украинские военные никогда не будут использовать ракеты HIMARS американского производства, если не будут уверены в своей цели. “Это дорогое высокоточное оружие. Прежде чем нанести удар химарсами, враг, очевидно, проверяет информацию, - сказал он. - Украина не стреляет “просто на удачу”.

Пегов в очередной раз поставил под сомнение официальное число погибших в России, которое во вторник вечером было увеличено с 63 до 89, что уже делает это одним из самых разрушительных одиночных нападений на Россию в войне. “К сожалению, их число все еще будет расти, - считает он. - Цифры, скорее всего, относятся к тем, кого удалось идентифицировать немедленно”.

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“Я не могу раскрыть свои источники, но я думаю, что они надежны, - добавил Пегов. - Мы перепроверили их несколько раз с ребятами”.

Ранее Телеграф сообщил, что в министерстве обороны России озвучили новую цифру погибших военных в Макеевке Донецкой области — 89. Среди них назвали и заместителя командира полка, подполковника Бачурина.

В Минобороны РФ признали уже 89 погибших в Макеевке российских военных