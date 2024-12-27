Израильская El Al приостановила полеты в Москву из-за крушения самолёта под Актау

Опубликовано: 27.12.2024 08:27 , Обновлено: 27.12.2024

Флагманский израильский авиаперевозчик El Al 26 декабря заявил о приостановке всех рейсов из Тель-Авива в Москву как минимум на неделю. Поводом стала авиакатастрофа в казахстанском Актау, где потерпел крушение пассажирский самолёт.

Ссылаясь на “события в воздушном пространстве России”, в авиакомпании El Al заявили, что вопрос о возобновлении авиасообщения между Москвой и Тель-Авивом будет рассмотрен в течение следующей недели, передало издание The Times of Israel.

До сих пор El Al совершала пять рейсов в неделю по этому маршруту. Это одна из последних западных авиакомпаний, не прекративших полёты в Москву после санкций, введённых с началом активных военных действий в Украине в 2022 году.

Заявление El Al появилось после того, как в СМИ была озвучена одна из версий причин авиакатастрофы под Актау - сбитие российской ракетой класса “земля-воздух”. Такую версию выдвинули анонимные источники телеканала Euronews и азербайджанского издания AnewZ в правительстве Азербайджана.

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Официальные лица Казахстана, на территории которого разбился самолёт, эту версию пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. Так, заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев заявил лишь, что Астана официально не получала версий авиакатастрофы ни от России, ни от Азербайджана, а председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев заверил, что “ни одна из стран — ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан — не заинтересована в сокрытии информации”.

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В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 26 декабря также не стал озвучивать никакие предварительные версии, отметив, что пока расследование продолжается «выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно».

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