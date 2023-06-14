"Почти неизбежно" - В ООН предупредили о росте цен на продукты во всем мире из-за подрыва Каховской ГЭС

Опубликовано: 14.06.2023 06:05 , Обновлено: 14.06.2023

В Организации Объединенных Наций 13 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может привести к удорожанию продуктов во всем мире и спровоцировать проблемы с питьевой водой для сотен тысяч человек.

В организации отметили, что отсутствие доступа к чистой питьевой воде может привести к распространению болезней, написал Reuters.

Мартин Гриффитс, замгенерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам отметил, что вся эта территория, спускающаяся к Черному морю и Крыму, «является житницей не только для Украины, но и всего мира».

Украинские пограничники показали, как выглядит затопленная Каховская ГЭС

По его словам, с проблемой нехватки питьевой воды может столкнуться до 700 000 человек. Отсутствие к ней доступа может спровоцировать распространение заболеваний, что в первую очередь отразится на здоровье детей.

Представитель ООН считает, что “почти неизбежно” будут проблемы с уборкой и посевом следующего урожая, что скажется на глобальной продовольственной безопасности.

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Организация Объединенных Наций уже направила гуманитарную помощь на правый берег Днепра, пострадавшей от наводнения. Сформирована миссия и для оккупированного левого берега, ожидаются гарантии безопасности от РФ.

Напомним, 6 июня в аннексированной Россией части Херсонской области разрушилась плотина Каховской ГЭС — вода начала сбрасываться вниз по течению Днепра, в результате чего тысячи жилых домов оказались подтоплены.