На Каховской ГЭС прорвало дамбу. Крым останется без воды?

🎥 Видео

Опубликовано: 06.06.2023 07:45 , Обновлено: 04.07.2024

На Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области прорвало дамбу. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объявил экстренную эвакуацию людей из районов потенциального подтопления. По его словам, всего за 5 часов вода достигнет критического уровня.

Видео с прорывом дамбы, снятое, вероятнее всего, к дрона, оперативно выложили в сеть.

Точные причины прорыва дамбы неизвестны: украинская сторона утверждает, что прорыв дамбы произошёл из-за подрыва российских войск, однако, подтверждений этому нет. Местные жители утверждают, что непосредственно перед прорывом дамбы “прилётов” и обстрелов в районе не было. По версии некоторых местных жителей, прорыв мог произойти из-за прошлых подрывов на станции.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

[Telegram_widget url=“https://t.me/stranaua/108301”]

Тем временем в МВД Украины оперативно составили карту вероятной зоны затопления после разрушения дамбы Каховской ГЭС. Главным образом высокая вода угрожает правобережной части Днепра, а именно, таким сёлам, как Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров. Вероятнее всего, затопления будут и в самом Херсоне, а также таких городах на левом берегу, как Алешки и Голая Пристань.

Чем грозит подрыв Каховской ГЭС?

[info_b]Каховская ГЭС - нижняя и последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Находится в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых районов юга Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. [/info_b]

Прорыв плотины на Каховской ГЭС потенциально может принести не только масштабные подтопления районов Херсонской области, но и нарушить водоснабжение на Крымском полуострове. Об этом ещё в октябре прошлого года говорил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Тогда, говоря о ситуации с Каховской ГЭС, когда также был риск подрыва дамбы в ходле военных действий, Азаров заявил, что “разрушения приведут к затоплению всех нижележащих территорий”.

“Крым не подпитывался водой в течение восьми лет, и если эта варварская акция будет осуществлена, то Крым снова лишится воды. Потери будут зависеть от масштаба разрушений плотины. Будем надеяться, что этого не выйдет”, - заявил тогда политик в и интервью белорусскому агентству БелТА.