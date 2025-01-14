В России заявили о ночном налёте сотен дронов

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Опубликовано: 14.01.2025 16:28 , Обновлено: 14.01.2025

В ночь на вторник, 14 января, российские источники сообщили о самой масштабной с начала войны атаке беспилотниками по территории РФ, сообщил тг-канал Shot. По его данным, из Украины вылетело более 200 БПЛА. Минобороны России, в свою очередь, отчиталось о перехвате 180 дронов.

Как заявили авторы канала Shot, в атаке участваовали беспилотники моделей PD-2, «Бобёр», «Лютый», UJ-22, а также пять американских ракет ATACMS.

По [link href=“https://t.me/mash/60850” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] тг-канала Mash атаке подверглись 12 регионов России. Росавиация временно ограничивала работу аэропортов Нижнекамска, Казани, Пензы, Ульяновска, Тамбова и Саратова, сообщил РБК.

Губернаторы четырёх российских областей назвали точное количество долетевших, по их данным, дронов: 40 — в Белгородской, 17 — в Орловской, 17 — в Тульской и 14 — в Ростовской областях.

В Саратовской области, по словам губернатора Романа Бусаргина, ликвидировали «большое количество целей». Темне менее, он признал, что пострадали промышленные объекты в Энгельсе и Саратове. Вероятно, в их число вошли Саратовский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза «Кристалл». Об этом сообщили телеграм-каналы «Русские Новости» и «Киберборошно». По данным Бусаргина, пострадавших нет, открытое горение в Саратове спасатели уже ликвидировали.

В пригороде Казани в результате атаки загорелась газовая цистерна, рассказал официальный телеграм-канал Татарстана. Пострадавших и серьёзных разрушений нет, заявил глава республики Рустам Минниханов. Местные издания сообщили, что целью атаки, предположительно, были кустовая база сжиженных газов компании «Газпром сжиженный газ» и завод «Казаньоргсинтез». По данным Shot, в Татарстане дроны также пытались атаковать Казанский авиастроительный завод и нефтеперекачивающую станцию в Альметьевске.

[info_b]Кустовые базы (КБ) и газонаполнительные станции (ГНС) сжиженного углеводородного газа — это стационарные хранилища для приёма от поставщиков, хранения и налива (в баллоны, ёмкости и автомобильные цистерны) сжиженного углеводородного газа. Кустовые базы обеспечивают сжиженным углеводородным газом определённый экономический район.[/info_b]

Минобороны РФ днём отчиталось, что сбило шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow и 180 дронов, в том числе 146 — «вне зоны СВО».

Как отметил тг-канал «Агентство», о предыдущей самой масштабной атаке дронов по России Минобороны РФ сообщало 1 сентября 2024 года. Тогда, по данным ведомства, зафиксировали 158 дронов.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что российское Минооброны обвинило Вооружённые силы Украины в атаке девятью дронами на компрессорную станцию «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Украинские власти никак не комментировали ни саму атаку, ни обвинения в свой адрес.

ВСУ атаковали дронами компрессорную станцию «Турецкого потока» — Минобороны России

На инцидент отреагировал в том числе глава МИД Венгрии, заявив, что подобные атаки угрожают суверенитету Венгрии.

«Посягательство на суверенитет» — Глава МИД Венгрии раскритиковал атаку на станцию «Турецкого потока»