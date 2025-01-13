Опубликовано: 13.01.2025 16:54 , Обновлено: 14.01.2025

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что считает атаку на компрессорную станцию «Турецкого потока» в Краснодарском крае «посягательством на суверенитет» страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сийярто [link href=“https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/1131757045084254” target=“_blank” rel=“noopener”] отметил [/link], что газопровод «Турецкий поток» является «незаменимым» для обеспечения газом Венгрии и Центральной Европы. Он отметил, что этот маршрут поставок «на протяжении многих лет надёжно работает».

По мнению венгерского министра, «безопасность и работоспособность этого маршрута поставок должны уважаться всеми».

Он также добавил: «Безопасность энергоснабжения — это вопрос суверенитета, поэтому любое действие, которое угрожает нашей энергетической безопасности, должно расцениваться как посягательство на суверенитет».

Ранее Telegraf.news писал, что Минобороны России заявило, что Украина попыталась атаковать компрессорную станцию в Краснодарском крае, через которую по трубопроводу «Турецкий поток» в Европу поставляется газ. Между тем Европейская комиссия «выразила обеспокоенность» в связи с этим. Украинские власти никак не комментировали ни саму атаку, ни обвинения в свой адрес.

ВСУ атаковали дронами компрессорную станцию «Турецкого потока» — Минобороны России