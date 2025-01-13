Опубликовано: 13.01.2025 11:03 , Обновлено: 13.01.2025

Российское Минооброны заявило, что 11 января Вооружённые силы Украины атаковали девятью дронами компрессорную станцию «Русская» в населённом пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Она обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Как заявили в оборонном ведомстве, подразделения ПВО сбили все БПЛА. Пострадавших и серьёзных разрушений нет, однако в результате падения обломков одного из дронов незначительные повреждения получило здание и оборудование газоизмерительной станции. Минобороны заверило, что последствия падения обломков оперативно устранили. Компрессорная станция работает в штатном режиме.

Власти РФ обвинили в атаке «киевский режим», заявив, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны. Украинская сторона данную атаку пока никак не комментировала.

Ранее стало известно, что США решили передать Украине оружие и технику на сумму 0,5 млрд долларов. Причем речь идёт о складах армии США, а значит Киеву не придется ждать пока вооружение произведут. Об этом сообщил «Голос Америки» со ссылкой анонимные источники в Белом доме. Telegraf.news узнал, какое «тяжёлое» решение придется принимать Дональду Трампу вопреки своим предвыборным заявлениям.

Байден решил передать Украине оружие на 0,5 млрд долларов. С какой дилеммой столкнется Трамп?