Швеция вступила в НАТО

Опубликовано: 07.03.2024 17:52 , Обновлено: 07.03.2024

Госдепартамент США 7 марта опубликовал протокол, согласно которому Швеция официально становится частью Североатлантического альянса. Теперь численность стран НАТО выросла до 32-х.

В Белом доме Швецию назвали страной с сильной демократией и высокоэффективными вооруженными силами. В Вашингтоне отметили, что Стокгольм «разделяет с США цели, ценности и видение мира».

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Дорога Швеции в НАТО

После начала боевых действий на территории Украины две соседние станы – Швеция и Финляндия решили присоединиться к военному Альянсу, «чтобы быть более защищенными в случае агрессии». Все члены НАТО быстро одобрили их заявки на вступление, однако Турция и Венгрия долго отказывались принимать Швецию в Альянс.

В начале апреля 2023 года Финляндию приняли в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал заявку Швеции только в конце января этого года. Новый президент Венгрии Тамаш Шуйок поставил свою подпись 5 марта.

Ранее Телеграф писал, что президент РФ Владимир Путин, выступая 29 февраля перед Федеральным собранием, назвал «бредом» утверждения, что Россия готовится напасть на Европу. В то же время, он пригрозил солдатам НАТО в Украине, если они там окажутся, ядерным оружием и прямыми боестолкновения.

Путин пообещал не нападать на Европу, но пригрозил «уничтожением цивилизации»