В Москве мужчине дали 15 суток за украинскую музыку в машине
В Москве суд приговорил местного жителя Антона Усова к административному аресту и штрафу за то, что он слушал в своем автомобиле украинскую музыку.
Об этом сообщили российские правозащитники и СМИ.
Мужчину признали виновным по двум статьям Кодекса об административной ответственности РФ — о неповиновении полицейскому и дискредитации вооруженных сил России.
Теперь Усов должен отсидеть 15 суток и заплатить 50 тыс. российских рублей.
При этом, как подчеркнули правозащитники, мужчина — отец-одиночка с четырьмя детьми младше 18 лет.
Кстати, в сентябре в Бахчисарае в Крыму суд, подконтрольный властям России, дал штрафы и сутки шестерым участникам свадьбы за то, что они включили украинскую песню «Ой, у лузи червона калина». Там ее назвали «боевой песней украинских националистов».
Ранее Телеграф писал, что в Санкт-Петербурге на 60-летнюю женщину Ирину Цыбаневу завели уголовное дело из-за записки, которую она оставила на могиле родителей президента России Путина.
В России на женщину завели дело из-за записки на могиле родителей Путина