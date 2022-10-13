В Москве мужчине дали 15 суток за украинскую музыку в машине

Опубликовано: 13.10.2022 12:24 , Обновлено: 13.10.2022

В Москве суд приговорил местного жителя Антона Усова к административному аресту и штрафу за то, что он слушал в своем автомобиле украинскую музыку.

Об этом сообщили российские правозащитники и СМИ.

Мужчину признали виновным по двум статьям Кодекса об административной ответственности РФ — о неповиновении полицейскому и дискредитации вооруженных сил России.

Теперь Усов должен отсидеть 15 суток и заплатить 50 тыс. российских рублей.

При этом, как подчеркнули правозащитники, мужчина — отец-одиночка с четырьмя детьми младше 18 лет.

Кстати, в сентябре в Бахчисарае в Крыму суд, подконтрольный властям России, дал штрафы и сутки шестерым участникам свадьбы за то, что они включили украинскую песню «Ой, у лузи червона калина». Там ее назвали «боевой песней украинских националистов».

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