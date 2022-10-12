В России на женщину завели дело из-за записки на могиле родителей Путина

Опубликовано: 12.10.2022 12:03 , Обновлено: 12.10.2022

В Санкт-Петербурге на 60-летнюю женщину Ирину Цыбаневу завели уголовное дело из-за записки, которую она оставила на могиле родителей президента России Путина.

Об этом рассказал ее сын Максим изданию Медиазона.

По словам мужчины, 6 октября его мама пошла на кладбище. Через 3 дня, 10 числа, за ней пришел полицейские и увез в участок. Там заявили, что у Ирина в доме проведут обыск.

11 октября стало известно, что на Цыбаневу завели уголовное дело по статье 244 УК РФ — надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Издание пишет, что она оставила записку на могиле родителей Путина.

«Что в записке, доподлинно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть», — рассказал ее сын Максим.

Женщину хотят заключить под стражу.

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