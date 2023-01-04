В Минобороны РФ признали уже 89 погибших в Макеевке российских военных

Опубликовано: 04.01.2023 08:09 , Обновлено: 04.01.2023

В Министерстве обороны России озвучили новую цифру погибших военных в Макеевке Донецкой области — 89. Среди них назвали и заместителя командира полка, подполковника Бачурина.

Ранее в российском военном ведомстве заявляли о 63 погибших.

По мнению Минобороны РФ, военные погибли из-за массового использования мобильных телефонов.

«Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара», — заявили там.

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Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что после удара по ПТУ № 19 в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь погибло около 400 российских военных.

Ранее Телеграф писал, что ряд известных российских блогеров и комментаторов, выступающих за войну, предположили, что число жертв было выше, чем официально сообщенные цифры.