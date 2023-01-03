В России признали, что украинский удар по Макеевке не последний

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.01.2023 10:50 , Обновлено: 19.01.2023

Чрезвычайно успешная атака на занятую россиянами Макеевку, в результате которой пострадали сотни солдат РФ, вызвало новую волну критики в России. Однако там признают, что ВСУ и дальше смогут уничтожать высокоточными ударами скопления российских войск..

Ряд известных российских блогеров и комментаторов, выступающих за войну, признали факт нападения на Макеевку, причем многие предположили, что число жертв было выше, чем официально сообщенные цифры. “То, что произошло в Макеевке, ужасно”, - написал Архангел Спецназ Z, российский военный блогер с более чем 700 000 подписчиков в Telegram.

“Кому пришла в голову идея разместить личный состав в большом количестве в одном здании, где даже дураку понятно, что даже если они ударят артиллерией, будет много раненых или убитых?” - возмутился он. По его словам, командирам “было наплевать” на боеприпасы, хранящиеся в беспорядке на линии фронта. “У каждой ошибки есть звание”, - заявил он.

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Нападение вызвало новые вопросы среди блогеров, выступающих за вторжение, и некоторых официальных лиц по поводу состояния российских вооруженных сил и решения использовать гражданскую инфраструктуру для размещения солдат. “Размещение персонала в зданиях вместо размещения его в убежищах непосредственно помогает противнику. Из ситуации в Макеевке необходимо сделать самые жесткие выводы”, - написал Андрей Медведев, ультраконсервативный журналист, который является заместителем председателя московского городского парламента.

А другой российский военкор Безсонов призвал к наказанию “виновных в принятии решения об использовании объекта. На Донбассе достаточно объектов с развитой инфраструктурой, где можно разместить армейский персонал”.

Владлен Татарский, военный блогер, с которым Путин встретился в Кремле в сентябре, призвал к трибуналу для российского военного руководства, назвав высших офицеров Москвы “необученными идиотами” в своем посте в Telegram.

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Признание Россией множества смертей в результате одного инцидента было почти беспрецедентным. Москва редко публикует данные о своих потерях, а когда делает это, цифры, как правило, невелики.

В свою очередь, бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке Стрелков) заявил, что удар по Макеевке был не первым.

“По количеству жертв - до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае - счет погибших и раненых идет на многие сотни”, - считает он.

“И - да - это не первый такой случай, - в прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв. Но наши генералы необучаемы в принципе, хотя сами - после летних “погромов штабов” - предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск - вне радиуса поражения ракет противника”, - рассказал приговоренный заочно судом в Гааге к высшей мере наказания российский экс-фсбшник.

“Меня предупредили, что подобное может повториться В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет “Хаймерс”, - признался Игорь Гиркин.

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Ранее Телеграф сообщил, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что после двух ударов — в Чулановке Херсонской области и Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь — российские военные потеряли 1200 человек убитыми и ранеными. Что говорят в Министерстве обороны РФ?

Войска РФ «потеряли 1200 человек» после двух ударов — Генштаб ВСУ