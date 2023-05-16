В Генштабе Украины заявили об уничтожении всех запущенных Россией ночью 16 мая "Кинжалов"

Опубликовано: 16.05.2023 08:50 , Обновлено: 16.05.2023

Глава Генштаба Украины генерал Валерий Залужный утром 16 мая сообщил, что украинские ПВО ночь с 15 на 16 мая уничтожили все 18 ракет, запущенных Россией. Среди них, по его словам, было 6 ракет "Кинжал", которые в РФ называют "гиперзвуковыми".

В сообщении главкома Украины они получили название “аэробаллистические”.

“Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»)”, - говорится в заявлении Валерия Залужного.

Также, по словам главы Генштаба Украины, ПВО его страны уничтожили все беспилотники, которые атаковали Украину одновременно с ракетами.

“Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа «Shahed-136/131», а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – «Орлан-10», “SuperCum”. Все-уничтожены!”, - похвалился украинский генерал.

Ранее Телеграф, однако, сообщил, что в ночь на 16 мая российские войска осуществили массированный удар ракетами и беспилотниками по украинской столице. По словам руководителя городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, это восьмая атака по Киеву в мае и в этот раз она оказалась “исключительной по плотности”.

«Исключительная по плотности» — По Киеву ночью ударили ракетами и беспилотниками

Кстати, после новости о первом уничтожении украинскими ПВО ракеты “Кинжал” в США источники в Белом доме и Пентагоне заявили о “высокой уверенности” в том, что украинские ПВО сделали это с помощью американской системы ПВО Patriot. Ранее Владимир Путин заявлял, что это невозможно.

Как старый американский Patriot смог сбить российский гиперзвуковой «Кинжал»? Эксперты раскрыли секрет

В Минобороны РФ официально не опровергали заявления Украины. Однако 11 мая российское агентство “РИА Новости” сослалось на заявление высокопоставленного, но анонимного источника в минобороны РФ. Тот заявил, что украинские ПВО не могут сбивать “Кинжалы”.

По его словам, скорость полета “Кинжала” превышает предельные характеристики систем ПВО, которые есть у Украины, а на конечном участке полета ракета совершает маневр и практически вертикально заходит на цель. Все это, якобы не позволяет не сбить.

Что за обломки показали в Украине, аноним из Минобороны РФ тогда не стал комментировать.