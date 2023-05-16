"Исключительная по плотности" - По Киеву ночью ударили ракетами и беспилотниками

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Опубликовано: 16.05.2023 07:34 , Обновлено: 16.05.2023

В ночь на 16 мая российские войска осуществили массированный удар ракетами и беспилотниками по украинской столице. По словам руководителя городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко, это восьмая атака по Киеву в мае и в этот раз она оказалась "исключительной по плотности".

“На этот раз враг совершил комплексную атаку с разных направлений одновременно, с применением беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Она была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени”, - сделал заявление начальник КГВА в своем телеграм-канале.

О жертвах ночной атаки местные власти пока не сообщили. По предварительной информации, большинство ракет были сбиты сами противо-воздушной обороны. Те не менее, от обломков ракет в разных районах украинской столицы (Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком) пострадали припаркованные автомобили, обломки упали на придомовую территорию жилых домов, лесопарковую зону города, а также - на территории киевского зоопарка.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. По его информации, в Соломенском районе в результате падения обломков ракет пострадали три человека.

В свою очередь Сергей Попко сообщил о пожаре в нежилом помещении и нескольких автомобилей в Соломенском районе Киева.

Российская сторона официальных заявлений относительно массированной ночной атаки по Киеву и области не озвучивала.