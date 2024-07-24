В МИД Украины заявили о готовности к мирным переговорам с Москвой. Кремль ответил

Опубликовано: 24.07.2024 15:42 , Обновлено: 24.07.2024

Министр иностранных дел Украины 24 июля в ходе первого с начала российско-украинской войны официального визита в Пекин заявил о том, что Киев готов возобновить переговорный процесс с Москвой. Это заявление позднее прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

“Переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, направленное на достижение справедливого и крепкого мира”, - процитировало Кулебу украинский Telegram-канал “Страна” со ссылкой на МИД Китая.

В свою очередь Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать это заявление отметил, что такой “посыл” украинской стороны “идёт в унисон” с позицией России. При этом реальность шансов на возобновление переговорного процесса пресс-секретарь Владимира Путина оценить не решился. По его словам, этот вопрос требует дополнительных разъяснений.

“Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений”, – процитировало Пескова агентство Sputnik.

Он подчеркнул, что Москва “никогда не отказывалась от переговоров” и “всегда сохраняла открытость к диалогу”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу BBC не исключил возможности ведения мирных переговоров с российской стороной для прекращения “горячей фазы” войны, даже при условии, что договариваться придётся с действующим президентом России Владимиром Путиным.

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