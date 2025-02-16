В МАГАТЭ рассказали об уровне радиации на Чернобыльской АЭС после удара дрона

Опубликовано: 16.02.2025 12:23 , Обновлено: 16.02.2025

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обследовали место удара беспилотника по конфайнменту (саркофагу) над остатками реактора Чернобыльской АЭС и 15 февраля сказали, что уровень радиации там не изменился. Заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси опубликовали на сайте организации.

“Несмотря на значительный ущерб, нанесенный ударом дрона, группа МАГАТЭ была проинформирована, что уровень радиации на объекте не изменился”, - [link href=“https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-276-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine” target=“_blank” rel=“noopener”] сказано [/link] в заявлении Гросси.

Также там утверждают, что к такому выводу - уровень радиации после удара дроном не изменился - пришла группа МАГАТЭ после собственных измерений. Они показали “нормальные значения мощности дозы” вблизи НБК (нового безопасного конфайнмента) в сравнении с данными, которые МАГАТЭ зафиксировало чуть больше двух лет назад, когда организация установила наблюдение на объекте.

При этом, по информации Гросси, пожары после удара дроном еще не потушили, украинские пожарные работают круглосуточно для ликвидации возгораний. Эксперты МАГАТЭ, работавшие на месте, увидели дым, который шел с крыши саркофага и почувствовали запах горящего пластика.

МАГАТЭ подтвердило атаку дрона на Чернобыльскую АЭС

«Это был, несомненно, очень серьезный инцидент, когда беспилотник ударил и повредил большую защитную конструкцию на крупном ядерном объекте. Как я неоднократно заявлял во время этой разрушительной войны, атака на ядерный объект абсолютно недопустима, этого никогда не должно происходить», — считает гендиректор МАГАТЭ.

Эксперты организации утверждают, что дрон пробил внешнюю и внутреннюю облицовку арки НБК, образовав отверстие диаметром около шести метров, а также повредив часть оборудования и электрические кабели. При этом несущие балки, вероятно, не получили серьезных повреждений.

Сам дрон, по информации МАГАТЭ, увезли для анализа украинские специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что в Москве прокомментировали удар беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в ночь на 14 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся “ядерным терроризмом”, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг любые обвинения в причастности российской стороны к атаке.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский возложил вину за инцидент на ЧАЭС на Россию.

МИД России назвал «ядерным терроризмом» удар по Чернобыльской АЭС