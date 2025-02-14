МАГАТЭ подтвердило атаку дрона на Чернобыльскую АЭС

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Опубликовано: 14.02.2025 11:06 , Обновлено: 14.02.2025

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что в ночь с 13 на 14 февраля Чернобыльскую АЭС атаковал беспилотник. Информацию об этом также озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

По данным МАГАТЭ, инцидент произошёл около 01:50 14 февраля.

“Сотрудники МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС услышали взрыв, исходящий из нового защитного саркофага, который закрывает остатки четвёртого реактора бывшей Чернобыльской АЭС. Вспыхнул пожар. Им сообщили, что беспилотник врезался в крышу”, — говорится в сообщении агентства на официальной страничке в соцсети Х.

Там же опубликовали фотографии с места ЧП, на которых виден очаг пожара на крыше защитного саркофага.





Фото: МАГАТЭ







Как сообщили в МАГАТЭ, пожарные и охрана среагировали на ЧП “в течение нескольких минут”.

“На данный момент нет никаких признаков нарушения внутренней оболочки саркофага. Уровень радиации внутри и снаружи остается нормальным и стабильным. О жертвах не сообщается. МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией”, - отчитались в агентстве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, в свою очередь, заявил, что инцидент в Чернобыле и недавнее усиление военной активности вблизи Запорожской АЭС свидетельствуют о сохраняющихся рисках для ядерной безопасности региона.

“Нет места для самоуспокоения, МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности”, — подчеркнул он.

Несколько фото с места ЧП также в своём Telegram-канале выложил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.









Тем временем сам украинский лидер Владимир Зеленский возложил вину за инцидент на ЧАЭС на Россию. В своём Telegram-канале он выложил видео, которое быстро разлетелось по соцсетям и на котором, как утверждается, запечатлён момент попадания беспилотника в здание саркофага. По словам Зеленского, дрон был запущен российскими военными.

Украинские спасатели также поделились кадрами изнутри саркофага и фотографиями обломков сгоревшего дрона.













В России пока эту информацию никак не комментировали.

Тем временем в Telegram-канале Запорожской АЭС, которая в настоящее время находится под контролем российской стороны, утром 14 февраля также появилась информация о том, что Запорожская АЭС ночью подверглась артиллерийскому обстрелу. Впрочем, о повреждениях станции не сообщается, а говорится лишь о создании “потенциальной угрозы безопасности”.

Из-за ночного обстрела объектов энергетической инфраструктуры области, в частности тепловой станции, вышла из строя на неопределенный срок линия энергоснабжения 330кВ “Ферросплавная-1”.

“Специалисты определяют размер ущерба, возможность и сроки восстановления оборудования”, - сообщила пресс-служба станции, подчеркнув, что всё оборудование станции “находится в безопасном состоянии”.