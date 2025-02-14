МИД России назвал «ядерным терроризмом» удар по Чернобыльской АЭС

Опубликовано: 14.02.2025 16:08 , Обновлено: 14.02.2025

В Москве прокомментировали удар беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в ночь на 14 февраля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся "ядерным терроризмом", а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг любые обвинения в причастности российской стороны к атаке.

Комментируя произошедшее, Захарова назвала атаку “очередным, но не последним шагом, направленным на подрыв ядерной физической безопасности”, возложив вину за повреждение саркофага ЧАЭС на Украину. При этом официальная представительница МИДа подчеркнула, что случившееся “невозможно списать на случайности или ошибки”.

“Это цепь провокаций и террористических актов, потому что ядерные объекты гражданской инфраструктуры Киев рассматривает как возможности для ядерного терроризма”, - процитировало Захарову российское агентство Sputnik.

Поскольку доказательств того, что беспилотник, врезавшийся в защитный саркофаг ЧАЭС и повредивший его, принадлежал российским военным, до сих пор представлено не было, в Госдуме России расценили случившееся как “провокацию Киева перед Мюнхенской конференцией”, где, как сообщалось ранее, планируется провести переговоры между представителями России и США по вопросу решения военного конфликта в Украине.

Категорически отверг причастность российских военных к случившемуся и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Комментируя атаку, Песков признался, что “не располагает точной информацией” о произошедшем, но вину за это поспешил возложить на Киев, передало РБК.

“Не может быть и речи, чтобы наносились удары по объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда, собственно, не гнушается заниматься Киев”, — заявил представитель Кремля.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что в ночь с 13 на 14 февраля Чернобыльскую АЭС атаковал беспилотник. Дрон врезался в защитный саркофаг, который закрывает остатки четвёртого реактора бывшей Чернобыльской АЭС. Вспыхнул пожар, который оперативно удалось потушить.

МАГАТЭ подтвердило атаку дрона на Чернобыльскую АЭС

По данным МАГАТЭ, никаких признаков нарушения внутренней оболочки саркофага нет. Уровень радиации внутри и снаружи остается нормальным и стабильным.

Украинский лидер Владимир Зеленский возложил вину за инцидент на ЧАЭС на Россию.