В Литве объявили конкурс на 1 млн евро для борьбы с воздушными шарами «из Беларуси»

Опубликовано: 06.11.2025 09:17 , Обновлено: 06.11.2025

Литовские власти рассчитывают в течение трёх месяцев создать эффективный инструмент для сбивания воздушных шаров с контрабандой на границе. Для этого Агентство инноваций при литовском Министерстве экономики объявило конкурс на миллион евро.

Как пояснил министр экономики и инноваций Литвы Эдвинас Грикшас, ведомство планирует отобрать три лучших проекта. Заявки принимаются до 11 ноября. Власти страны рассчитывают на активное участие в конкурсе лучших учёных и бизнесменов стран в поисках эффективного способа, как останавливать контрабандные беспилотники и метеозонды ещё на границе, не допуская ситуаций, когда “воздушные шары из Беларуси” нарушают работу крупнейшего аэропорта страны.

“Наша цель — объединить эти решения. Возможно, одна компания не сможет предложить решение. Речь не может идти только о дронах или антидронах. Необходимо обнаружение, распознавание и прогнозирование, куда полетят эти воздушные шары, ведь они часто поднимаются на высоту до 8 километров и летают со скоростью 200 км/ч. Нейтрализация также важна — она должна быть безопасной”, — обозначил цели ведомства Грикшас.

Пока же у страны нет чёткого решения, как сбивать контрабандные воздушные шары, летящие на высоте более 5 километров. При появлении шаров в воздушном пространстве страны литовским пограничникам приходится поднимать в воздух истребители и приостанавливать работу Вильнюсского аэропорта из соображений безопасности.

Последний такой инцидент был зафиксирован в среду, 5 ноября, когда аэропорт закрыли на полчаса. По словам главы Службы общественной безопасности, генерала Виктораса Грабаускаса, в районе Вильнюсского аэропорта в течение минуты кружил гражданский беспилотник, сообщил литовский портал LRT.

Одновременно с этим к границе с Беларусью были направлены истребители, поскольку радары засекли ещё какое-то подозрительное движение на границе. Правда, сигнал не подтвердился.

Позднее в этот же день МВД Польши сообщило о третьем инциденте с дроном вблизи Вильнюсского аэропорта и задержании человека, предположительно причастного к инциденту.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко подробно остановился на вопросе контрабанды белорусских сигарет в Европу 31 октября, во время рабочей поездки в Лепельский район Витебской области. Тогда он возложил ответственность за запуск шаров с контрабандой из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

Лукашенко обвинил литовцев в запуске шаров из Беларуси в Литву — «Не вижу, за что наказывать»