В Литве стартовали учения НАТО

Опубликовано: 18.02.2025 08:34 , Обновлено: 18.02.2025

В понедельник, 17 февраля, в Паневежском районе Литвы стартовали международные учения по управлению атаками с воздуха Furious Wolf 25-1, организованные НАТО. Жителей региона предупредили о звуках, похожих на взрывы, — это может произойти из-за полётов самолётов на сверхзвуковой скорости.

“Целью международных учений является отработка навыков военнослужащих из многонациональных боевых групп НАТО трёх стран Балтии по планированию, координации ближней авиационной поддержки и управлению атаками с воздуха”, — сообщили в пресс-службе Вооружённых сил Литвы, передало местное издание LRT.

Согласно предоставленным данным, учения, которые будут проходить в Паюостисе до пятницы, 21 февраля, организованы многонациональными боевыми группами НАТО, дислоцированными в странах Балтии. По словам военных, во время учений в районе к востоку от центра города Паневежис могут быть замечены самолёты миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

“Кроме того, из-за полётов самолётов на сверхзвуковой скорости на разрешённой безопасной высоте в районах учений жители города могут слышать звуки, похожие на взрывы”, — предупредили в ведомстве. Там добавили, что учения будут проводиться как в светлое, так и в тёмное время суток. Кроме того, планируется, что военные будут действовать на суше с использованием спецтехники, однако боеприпасы, имитационные боеприпасы и пиротехника использоваться не будут.

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