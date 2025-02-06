В Литве предложили ввести "налог на сахар". Что это и где он уже действует?

Опубликовано: 06.02.2025 10:59 , Обновлено: 06.02.2025

В Литве предложили ввести "налог на сахар", или, как назвал его экономист коммерческого банка Luminor Жигимантас Маурицас, "налог на лень". И нет, эта идея не затрагивает сам сахар, а вот продукты с ним - да.

Маурицас аргументировал необходимость введения в Литве такого налога тем, что “аппетиты Литвы в последнее время значительно возросли”. “Раньше у нас был сбалансированный и немного профицитный бюджет, а сейчас речь идет о дефиците в 3%, который мы почти превышаем”, - сказал он.

И чтобы повысить доходы страны, продолжил экономист, стране нужно ввести “налог на сахар”. “Люди опасаются, что введут налог на сахар, но это не так, речь идет о том сахаре, который в составе товаров”, - заверил Маурицас.

По его словам, литр напитков с сахаром может облагаться налогом в размере 10 центов (примерно 35 белорусских копеек). “Никто этого не почувствует: это не товары первой необходимости. У нас нет такой культуры. Я бы это назвал “налогом на лень”, у людей нет воли к поиску альтернативы”, – считает литовский эксперт.

Как [link href=“https://www.delfi.lt/ru/news/economy/v-litve-prizyvayut-vernutsya-k-idee-naloga-na-sahar-u-sosedey-on-uzhe-est-120083717” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] литовское издание Delfi25, ранее ввести “налог на сахар” предлагал экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис. По его оценке, такой налог принес бы в бюджет страны около 100 млн евро.

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Но есть и другое мнение. “На прошлой неделе мы общались с латвийским коллегой. Он сказал, что в Латвии есть такой налог. Я не думаю, что это те деньги, которые обеспечат финансирование обороны и большой сбор в бюджет”, - считает председатель литовского парламентского Комитета по бюджету и финансам Альгирдас Сисас.

По его словам, если цель введения такого налога - сохранение здоровья людей, то “миллионов не будет”.

“Это значит, что подорожает определенная группа товаров, а ведь такие напитки чаще покупают малоимущие жители. Поэтому сложно говорить, что такой налог не скажется на ценах”, - поделилась мнением экс-министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

Как написало Delfi25, “налог на сахар” есть в Польше и в Латвии. В Латвии он действует с начала 2021 года. Когда этот налог появился в Польше, медиа сообщали о подорожании сладких газированных напитков примерно на 35%. Причем больше всего подорожали популярные Fanta и Coca-Cola (к примеру, последняя - на 40%). В Эстонии этот налог запланировали ввести в 2026-м.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам (МНС) назвали дату прекращения действия правительственного соглашения об избегании двойного налогообложения, которое пока работает между Беларусью и Литвой. За денонсацию договора в прошлом месяце проголосовал Сейм соседней республики.

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