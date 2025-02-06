В МНС назвали дату, когда проживающим в Литве белорусам придётся платить подоходный налог дважды

Опубликовано: 06.02.2025 09:24 , Обновлено: 06.02.2025

В Министерстве по налогам и сборам (МНС) назвали дату прекращения действия правительственного соглашения об избежании двойного налогообложения, которое пока работает между Беларусью и Литвой. За денонсацию договора в прошлом месяце проголосовал Сейм соседней республики.

По информации МНС, Министерство иностранных дел Литвы на днях направило официальную ноту белорусской стороне. В ней литовская сторона уведомила Минск о том, что Сейм Литвы 14 января 2025 года денонсировал действующее правительственное соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы. Это соглашение было подписано 18 января 1995 года в Минске.

Официально соглашение прекратит работать с 1 января 2026 года , то есть с этой даты снова будут действовать принципы двойного налогообложения и белорусам, получающим доходы в Литве (равно как и литовцам, работающим в Беларуси), придётся платить налог на своих доходы дважды - и в Литве, и в Беларуси.

[info_b]Двойное налогообложение предполагает, что налоговый нерезидент (физическое и юридическое лицо, не проживающее постоянно на территории страны, гражданином или субъектом которой оно является) должен платить налоги на свои доходы и прибыль от бизнеса одновременно и по месту своего фактического нахождения и в той стране, гражданином которой он является.[/info_b]

За денонсацию этого соглашения с Беларусью проголосовало 111 членов литовского Сейма, против — 4, воздержались 6. Инициаторы этого шага в пояснительной записке к законопроекту аргументировали его складывающейся “геополитической ситуацией” в Беларуси и “грубыми нарушениями международного права” со стороны Беларуси.

В Сейме также отметили, что белорусская сторона в одностороннем порядке приостановила действие некоторых положений соглашения ещё до того, как Сейм пошёл на денонсацию всего соглашения.

Между тем, в 2024 году Сейм Литвы принял решения о денонсации других экономических соглашений с Беларусью и Россией - о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и налоговых нарушений, а также о сотрудничестве в борьбе с нарушениями таможенного законодательства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что межправительственное соглашение о таможенном сотрудничестве между Беларусью и Литвой официально перестанет работать с 27 мая 2025 года.

В ГТК назвали дату, когда Литва официально прекратит таможенное сотрудничество с Беларусью