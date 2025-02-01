Известный производитель объявил, что уменьшит вес шоколадок. А что по цене?

Опубликовано: 01.02.2025 16:49 , Обновлено: 01.02.2025

Американская компания Mondelēz International, которой принадлежит бренд шоколада Milka, объявила об уменьшении веса этой продукции. Причина - рост затрат на производство и сырье.

Mondelēz рассказала, что уменьшит вес шоколада “Альпийское молоко”, “Лесной орех”, “Фундук”, а также белого, [link href=“https://www.portalspozywczy.pl/slodycze-przekaski/wiadomosci/tabliczki-popularnej-na-swiecie-czekolady-beda-mniejsze-producent-potwierdza,274106.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] польское интернет-издание PortalSpozywczy. 100-граммовые шоколадки планируют уменьшить до 90 г, а 270-граммовые - до 250.

“В связи со сложившейся сложной ситуацией нам пришлось принять решение об изменении веса некоторых продуктов Milka. Все это делается для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и не идти на компромиссы по вкусу и качеству”, - объяснила компания.

При этом производитель гарантирует, что информация об изменении веса шоколада будет указана на упаковке. Изменится ли цена шоколада, не известно.

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Также не ясно, коснется ли данное изменение белорусского рынка. Сейчас в белорусских магазинах можно найти шоколад Milka российского, австрийского, болгарского, венгерского производства. Ценовой диапазон - от 5,7 рубля за 72-граммовую плитку до 20,94 за 300 г (стоимость в интернет-магазине Edostavka).

Решение Mondelēz обусловлено прежде всего резким ростом себестоимости продукции. В 2024 году цена на какао увеличилась почти втрое по сравнению с 2023-м, достигнув рекордного уровня. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в Западной Африке, откуда поставляют большую часть какао в мире. Такая ситуация может привести к дальнейшему повышению цен на шоколад и снижению веса продукции.

Цены на шоколад в Беларуси в 2025-м

Ранее Telegraf.news рассказывал, что всего за пару лет год шоколад и шоколадные конфеты в Беларуси ощутимо выросли в цене. По данным Белстата, за 2024 год речь идет примерно о 20%-ном подорожании. А если посчитать за два года, то еще больше. Так, в ноябре 2022 года шоколад стоил в среднем 32,16 рубля за кило, а в ноябре 2024-го - уже 42,46 рубля (итого +32,03%).

По словам генерального директора “Коммунарки” Сергея Анюховского, в 2025-м тренд на рост стоимости сырья и, соответственно, на рост цен на кондитерские товары останется. “Я говорю и про “Спартак”, про транснациональных производителей, будь то европейские, турецкие и российские под управлением транснациональных компаний”, — уточнил он в интервью Telegraf.news.

Анюховский рассказал, что доля какао-бобов в стоимости белорусского шоколада выросла до критического предела, а значит, возможностей сдерживать рост цен на сладости почти не остается.

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