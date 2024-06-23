В Крыму ракета ранила на пляже 100 отдыхающих - трое погибших

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Опубликовано: 23.06.2024 13:48 , Обновлено: 23.06.2024

В Севастополе в аннексированном Россией Крыму при ракетной атаке пострадали около 100 человек, известно о трех погибших. Об этом заявил представитель властей РФ полуострова.

[obnovleno_b]“Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого… Количество раненых выросло почти до 100 человек. Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь”, - сообщил в 14:38 назначенный Россией губернатор Севастополя Развозжаев.

“Выехал к пострадавшим в больницу. На месте происшествия на Северной стороне находится прокурор города Севастополя Андрей Шевцов”, - уточнил он. [/obnovleno_b]

Представители Украины пока не комментировали произошедшее в Крыму.

В Минобороны РФ утверждают, что это были дальнобойные ракеты ATACMS с кассетной боевой частью (запускаются из поставленных США в Украину установок HIMARS).

«В ходе отражения атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты ATACMS были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — говорится в сообщении.

Ранее, по предварительной информации спасателей, которую передал Развожаев в своем Telegram-канале, речь шла о 12 людях, в том числе двоих детях, получивших ранение на пляже.

В 13:26 (мск) российский губернатор крымского города сообщил о гибели двух мирных жителей, в том числе двухлетнего ребенка. В этом же посте Telegram Развожаев рассказал, что число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек.

Также в городе, по данным представителя российских властей, в результате падения осколков ракеты загорелся жилой дом. А около пансионата “Лазурь” зафиксировали возгорание леса на площади 150 квадратных метров.

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“По предварительной информации, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне”, - написал Развожаев.

Он добавил, что все службы привели в состояние боевой готовности.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Министерство обороны РФ утром 21 июня сообщило о массированной ночной атаке на Крым и Краснодарский край беспилотников и морских дронов. По информации российских Telegram-каналов, под ударом оказались нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетической инфраструктуры, а также аэродром и автовокзал.

Минобороны РФ отчиталось об атаке сотни воздушных и морских дронов по НПЗ и аэродрому в Крыму и Краснодарском крае