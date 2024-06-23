ВМС Украины показали кадры уничтоженной в российском Ейске базы запуска "шахедов". Что ответила Москва?

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Опубликовано: 23.06.2024 11:11 , Обновлено: 23.06.2024

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ) сообщили об уничтожении базы хранения, подготовки к применению и запуска беспилотников Shahed-136 и "Герань-2” в Краснодарском крае России, а также показали соответствующие снимки со спутника.

Как рассказали ВМС ВСУ в своем Telegram-канале, цель поразили вместе со Службой безопасности Украины (СБУ). “Новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению “Shahed-136/Герань-2”, учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае”, - написали в источнике.

Кроме того, по информации ВМС, были уничтожены “квалифицированные инструкторы”, которые готовили персонал по обслуживанию запуска дронов, а также курсанты, которых учили наносить удары беспилотниками.

По уточненной информации СБУ, в ночь на 21 июня украинские силы ударили по полигону 167-го учебного центра в городе Ейске Краснодарского края.

Что сообщили в Минобороны РФ

Министерство обороны России в своем Telegram-канале проинформировало, что в ночь на 21 июня дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 беспилотника над территорией Краснодарского края.

Всего же в ту ночь, по данным российского военного ведомства, ВСУ запустили 117 беспилотников на территории РФ, из которых 114 сбили.

В местных пабликах показали видео ночной атаки по региону, писали о пожаре в Ейске.

Ранее Telegraf.news приводил более подробную информацию от Минобороны РФ о последствиях атаки дронов в ночь на 21 июня по Крыму и Краснодарскому краю. По данным российских Telegram-каналов, под ударом оказались нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, объекты энергетической инфраструктуры, а также аэродром и автовокзал.

Минобороны РФ отчиталось об атаке сотни воздушных и морских дронов по НПЗ и аэродрому в Крыму и Краснодарском крае