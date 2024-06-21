Минобороны РФ отчиталось об атаке сотни воздушных и морских дронов по НПЗ и аэродрому в Крыму и Краснодарском крае

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Опубликовано: 21.06.2024 09:15 , Обновлено: 21.06.2024

Министерство обороны России утром в пятницу, 21 июня отчиталось о результатах очередной массированной атаки воздушных беспилотников и морских дронов на Крым и Краснодарский край. По данным российских Telegram-каналов, под ударом оказались нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), объекты энергетической инфраструктуры, а также аэродром и автовокзал.

Согласно официальным данным российского оборонного ведомства, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, ещё 43 беспилотника в небе Краснодарского края, а также сбили три дрона в Брянской области и один - в Волгоградской области.

По данным украинского портала “Страна”, среди целей беспилотников уже не в первый раз оказался военный аэродром в Ейске, а также нефтебаза российской компании “Лукойл” в Волгограде, Ильинский НПЗ в Краснодарском крае, а также автовокзал “Южный” и котельная в Краснодаре.

Впрочем, о серьёзных разрушениях или пострадавших среди мирных жителей пока не сообщается. Тем временем россияне, вопреки призывам властей не публиковать кадры прилётов беспилотников и работы ПВО, охотно делились короткими видео в соцсетях.

[info_b]Внимание! На некоторых представленных ниже видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

Кроме того, в северо-западной части Черного моря ночью пришлось задействовать морскую авиацию Черноморского флота России. ПО данным оборонного ведомства, в общей сложности было уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.

В свою очередь Россия, по данным, озвученным утром командующим Воздушными силами Украины Николаем Олещуком, минувшей ночью атаковала украинскую территорию как минимум четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Их удалось успешно сбить в Кировоградской и Херсонской областях.