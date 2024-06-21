Минобороны РФ отчиталось об атаке сотни воздушных и морских дронов по НПЗ и аэродрому в Крыму и Краснодарском крае
Министерство обороны России утром в пятницу, 21 июня отчиталось о результатах очередной массированной атаки воздушных беспилотников и морских дронов на Крым и Краснодарский край. По данным российских Telegram-каналов, под ударом оказались нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), объекты энергетической инфраструктуры, а также аэродром и автовокзал.
Согласно официальным данным российского оборонного ведомства, за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 70 беспилотников над территорией Крыма и над акваторией Черного моря, ещё 43 беспилотника в небе Краснодарского края, а также сбили три дрона в Брянской области и один - в Волгоградской области.
По данным украинского портала “Страна”, среди целей беспилотников уже не в первый раз оказался военный аэродром в Ейске, а также нефтебаза российской компании “Лукойл” в Волгограде, Ильинский НПЗ в Краснодарском крае, а также автовокзал “Южный” и котельная в Краснодаре.
Впрочем, о серьёзных разрушениях или пострадавших среди мирных жителей пока не сообщается. Тем временем россияне, вопреки призывам властей не публиковать кадры прилётов беспилотников и работы ПВО, охотно делились короткими видео в соцсетях.
[info_b]Внимание! На некоторых представленных ниже видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]
Кроме того, в северо-западной части Черного моря ночью пришлось задействовать морскую авиацию Черноморского флота России. ПО данным оборонного ведомства, в общей сложности было уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.
В свою очередь Россия, по данным, озвученным утром командующим Воздушными силами Украины Николаем Олещуком, минувшей ночью атаковала украинскую территорию как минимум четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Их удалось успешно сбить в Кировоградской и Херсонской областях.