Москву и Подмосковье снова атаковали дроны
Ночью 23 августа в Москве и Московском регионе звучали взрывы. По словам очевидцев, это была очередная атака беспилотников.
Тг-каналы писали о взрывах в подмосковных Химках и в самой Москве. Сообщали, что дым был виден в районе Москва-сити, рядом с одной из башен виден дым.
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Также “о хлопках в небе” говорили и жители подмосковного Одинцово.
Во всех аэропортах Москвы был введен план “Ковер”, все аэропорты в столице и области закрыли.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что один из дронов, которые попал в Москва-сити. По его словам, дрон угодил в строящуюся высотку. А второй дрон, по его словам, был сбит в Можайском районе Московской области.
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Позже появилась информация и от Минобороны РФ. “Была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве”, - заявили в ведомстве.
По их данным, два из атакующих Москву дрона были уничтожены над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, “потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити”. Сообщается, что пострадавших нет.
Напомним, последний раз Москву атаковали дроны в ночь на 18 августа:
Предыдущий “прилет” в российскую столицу был 11 августа:
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