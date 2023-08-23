Москву и Подмосковье снова атаковали дроны

🎥 Видео

Опубликовано: 23.08.2023 07:20 , Обновлено: 04.07.2024

Ночью 23 августа в Москве и Московском регионе звучали взрывы. По словам очевидцев, это была очередная атака беспилотников.

Тг-каналы писали о взрывах в подмосковных Химках и в самой Москве. Сообщали, что дым был виден в районе Москва-сити, рядом с одной из башен виден дым.

[Telegram_widget url=“https://t.me/shot_shot/55972”]

[Telegram_widget url=“https://t.me/shot_shot/55973”]

[Telegram_widget url=“https://t.me/shot_shot/55974”]

Также “о хлопках в небе” говорили и жители подмосковного Одинцово.

Новость Телеграф

Во всех аэропортах Москвы был введен план “Ковер”, все аэропорты в столице и области закрыли.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что один из дронов, которые попал в Москва-сити. По его словам, дрон угодил в строящуюся высотку. А второй дрон, по его словам, был сбит в Можайском районе Московской области.

[Telegram_widget url=“https://t.me/shot_shot/55975”]

[Telegram_widget url=“https://t.me/shot_shot/55977”]

Позже появилась информация и от Минобороны РФ. “Была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве”, - заявили в ведомстве.

Новость Телеграф

По их данным, два из атакующих Москву дрона были уничтожены над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, “потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити”. Сообщается, что пострадавших нет.

Напомним, последний раз Москву атаковали дроны в ночь на 18 августа:

Новость Телеграф

Предыдущий “прилет” в российскую столицу был 11 августа:

В Москве и Калуге закрыли аэропорты из-за атаки беспилотника. СМИ сообщили о взрыве

Ранее Зеленский прокомментировал участившиеся удары дронами по Москве:

«Москва ускоренно привыкает к полноценной войне» — У Зеленского рассказали, что будет дальше происходить в РФ