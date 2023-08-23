Беспилотник ударил по украинской школе. Есть погибшие и раненые

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Опубликовано: 23.08.2023 13:33 , Обновлено: 23.08.2023

Утром 23 августа беспилотники-камикадзе Shahed прилетели в Сумскую область Украины. По данным МВД страны, дрон угодил в школу, есть жертвы.

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Воздушную тревогу в области объявили в 9.30, было замечено несколько беспилотников, сообщали ВСУ.

Произошло попадание в школу в Ромнах (город находится в 80 км от границы с РФ) произошло в 10.05. В результате здание было полностью разрушено, сообщила областная военная администрация.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

По информации МВД Украины, погибли как минимум двое педагогов — их тела уже найдены. Несколько человек получили ранения.

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Напомним, утром 23 августа Телеграм писал, что Москву и Подмосковье снова атаковали дроны:

Москву и Подмосковье снова атаковали дроны