В Кремле пообещали Зеленскому дождаться «будущего президента Украины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его отказ от переговоров с Владимиром Путиным.
По словам Пескова, в Кремле рассматривают два варианта. Один из них — ждать, что Зеленский изменит решение.
«Либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — заявил пресс-секретарь Путина.
На вопрос, может ли Москва закончить бои в Украине, самостоятельно подписав документы, он ответил:
«Нет. Чтобы вести переговоры, нужны две стороны».
Ранее Телеграф писал ,что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным», — сказано там.
Зеленский официально запретил переговоры с Путиным
Так Зеленский ответил на подписании Путиным документов об аннексии четырех украинских регионов. Кстати, на торжественной церемонии президент РФ призвал Киев прекратить огонь и «сесть за стол переговоров».