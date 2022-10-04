В Кремле пообещали Зеленскому дождаться «будущего президента Украины»

Опубликовано: 04.10.2022 13:49 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его отказ от переговоров с Владимиром Путиным.

По словам Пескова, в Кремле рассматривают два варианта. Один из них — ждать, что Зеленский изменит решение.

«Либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа», — заявил пресс-секретарь Путина.

На вопрос, может ли Москва закончить бои в Украине, самостоятельно подписав документы, он ответил:

«Нет. Чтобы вести переговоры, нужны две стороны».

Ранее Телеграф писал ,что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором Киев официально отказался от переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В.Путиным», — сказано там.

Зеленский официально запретил переговоры с Путиным

Так Зеленский ответил на подписании Путиным документов об аннексии четырех украинских регионов. Кстати, на торжественной церемонии президент РФ призвал Киев прекратить огонь и «сесть за стол переговоров».

Путин попросил Украину прекратить огонь и начать переговоры