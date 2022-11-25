В Кремле побещали не объявлять мобилизацию всей России

Опубликовано: 25.11.2022 13:26 , Обновлено: 25.11.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 25 ноября, что Владимир Путин не собирается объявлять мобилизацию всей страны во время обращения к федеральному собранию. О чем ранее написали некоторые российские СМИ.

Ранее в прессе РФ опубликовали сообщения, что Владимир Путин намерен из-за плачевного состояния на фронте в Украине объявить мобилизацию не только военных, но и всей экономики и россиян.

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[info_b]Кстати, в сентябре Дмитрию Пескову пришлось объяснять, почему он за неделю до объявления мобилизации говорил, что ее не будет. «О том, как изменились условия, рассказал в своем выступлении президент Путин. Он рассказал, что фактически мы сталкиваемся с военным потенциалом НАТО», - заявлял тогда Дмитрий Песков в качестве оправдания. До этого он постоянно повторял, что в мобилизации в России нет необходимости.[/info_b]

В то же время, российское издание РБК сообщило, что президент России может отказаться от проведения в 2022 году ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии с россиянами. Все будет зависеть от хода боевых действий в Украине.

Путин впервые за 10 лет может отказаться от прямой линии с россиянами