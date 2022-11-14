Путин впервые за 10 лет может отказаться от прямой линии с россиянами

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 14.11.2022 17:06 , Обновлено: 14.11.2022

Российское издание РБК сообщило, что президент России может отказаться от проведения в 2022 году ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии с россиянами. Все будет зависеть от хода боевых действий в Украине.

Два знакомых с обсуждением вопроса источника РБК [link href=“https://www.rbc.ru/politics/14/11/2022/63710b219a794723582ac7c9?from=newsfeed” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщили [/link], что окончательное решение в Еремле ещё не принято. Но подготовка к пресс-конференции не ведется.

“Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции”, - сообщили в РБК. Напомним, что большая пресс-конференция президента России проводилась каждый год с 2012 года в декабре.

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Ранее Телеграф сообщил, что президент России никак не комментирует приказ министра обороны Шойгу об отустплкеми из Херсона. Он предоставил “честь” своему министру обороны Сергею Шойгу и командующему вооруженными силами Сергею Суровикину получить порцию “любви” россиян от вывода войск с западного берега Днепра близ Херсона, столицы одноименного южного региона.

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