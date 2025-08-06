В Китае уже более 7 тыс. человек заразились новым вирусом Чикунгунья. Его переносят комары

Опубликовано: 06.08.2025 18:08 , Обновлено: 06.08.2025

В китайской провинции Гуандун растет число зараженных вирусом Чикунгунья, который переносят комары. С июля 2025 года там зарегистрировал более 7000 случаев. По данным СМИ, местные власти принимают меры, напоминающие борьбу с COVID-19.

Основной очаг инфекции — многомиллионный город Фошань, который находится в южной части страны. Пациентов размещают в палатах с москитными сетками на неделю или пока анализы не покажут отсутствие вируса.

[inf]Эксперты утверждают, что повышение глобальной температуры привело к более теплой и влажной погоде, что благоприятствует размножению комаров.[/inf]

Тем временем солдаты в масках распыляют инсектицид в парках и на улицах.

Для выявления мест размножения комаров даже были задействованы дроны. Исследователи внедрили гигантских «комаров-слонов», личинки которых охотятся на комаров, переносящих вирус, а в городские пруды выпустили тысячи рыб, питающихся комарами.

Кроме того, власти приказали жителям избавляться от застоявшейся воды в домах — например, в цветочных горшках или кофейных машинах. И пригрозили штрафами до 1400 долларов тем, кто это не выполняет.

[inf]Для размножения комарам «на самом деле не нужно много воды или даже озеро. Они могут распространяться и размножаться даже в самой маленькой лужице, например, в крышке от бутылки кока-колы», — сказал Жэнь Чао, профессор Гонконгского университета. [/inf]

Кроме Фошаня, заражения также зарегистрированы в 12 городах Гуандуна. А недавно первый случай заболевания зафиксировали и в Гонконге - у 12-летнего мальчика, посещавшего Фошань.

Вспышка заболевания вызвала обеспокоенность и за рубежом. Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали рекомендации «второго уровня» для путешественников в провинцию Гуандун, настоятельно рекомендуя избегать укусов комаров и пройти вакцинацию перед приездом.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения в июле призывала страны к действиям по предотвращению крупномасштабной вспышки.

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Что известно про вирус Чикунгунья?

Чикунгунья – вирус, передающийся через укусы инфицированных комаров. Он редко приводит к летальному исходу, но вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, а также их распухание.

Кроме этого может быть:

головная боль;

сыпь;

боль в мышцах.

Симптомы проявляются через 3-7 дней.

[inf]Вирус Чикунгунья впервые обнаружили в Танзании в 1952 году. В переводе с местного языка маконде оно означает «скрючиться».[/inf]

При этом вирус не передается от человека к человеку.

К слову, большинство пациентов выздоравливают примерно за неделю. Однако в тяжелых случаях боли могут сохраняться месяцами. Особо опасен вирус для пожилых, новорожденных и людей с хроническими заболеваниями.

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