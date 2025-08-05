Министерство сельского хозяйства Латвии потребовало ввести режим ЧП

Опубликовано: 05.08.2025 14:50 , Обновлено: 05.08.2025

Министерство сельского хозяйства Латвии обратилось к правительству с предложением объявить в отрасли чрезвычайное положение. Поводом стали печальные последствия майских заморозков и летних ливней, вызвавших наводнения во многих регионах страны.

Этот сезон стал настоящим суровым испытанием для латвийских фермеров и грозит обернуться неурожаем и беспрецедентными убытками, которые могут поставить под угрозу закрытия многие фермерские хозяйства. Чтобы не допустить катастрофических последствий, профильное министерство предложило правительству ввести режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на всей территории Латвии.

С мая 2025 года Латвия страдает от продолжительных и необычайно интенсивных дождей. В сочетании с неожиданными весенними заморозками они уже привели к по-настоящему катастрофическим последствиям, передало местное издание Lente.lv. В мае количество осадков в стране превысило месячную норму на 68%, достигнув 84,7 миллиметра. В июне ситуация продолжала ухудшаться: выпало 91,1 миллиметра, что на 30% больше нормы. Ливни не прекращались и в первые две декады июля, превысив норму на 12% и 40% соответственно.

Согласно обоснованию, которое сопровождает письмо с требованием министерства, больше всего пострадали фермеры Земгале и Латгалии - там мелиоративные системы не справлялись с дождевой водой и в некоторых местах поля превратились в бескрайние серые водные просторы, напоминающие небольшие озера, а не плодородные земли. В результате сельскохозяйственная техника часто не может добраться до посевов из-за избыточной влажности почвы, что задерживает или делает невозможным обработку полей и сбор долгожданного урожая. Более выносливые злаки, долго находясь в воде, прорастают прямо на поле, теряя качество и товарную ценность, в то время как другие культуры, такие как картофель и бобовые, просто сгнили под воздействием избыточной влаги, даже не достигнув стадии всходов.

Предварительные данные, собранные Министерством сельского хозяйства по состоянию на 10 июля 2025 года, указывают на тревожные масштабы потерь. Статистика Службы поддержки села показывает, что площади, пострадавшие от дождей и заморозков или оставшиеся не засеянными вовсе из-за весенних капризов погоды, достигают 51 498 га, а общие оценочные предварительные потери составляют 63,886 млн евро . К середине июля 49 392 га сельскохозяйственных культур были повреждены дождями, а 6 027 га остались незасеянными. Больше всего пострадали посевы:

овса,

яровой и озимой пшеницы,

гороха,

многолетние луга.

Убытки для этих культур латвийские специалисты оценили уже в 43,686 млн евро . Кроме того, весенние заморозки серьезно затронули 2 107 га площадей плодовых культур , особенно плантаций яблонь, груш, черники, черной смородины и облепихи, предварительные потери достигли 20,200 млн евро .

Что даст режим ЧП?

Если правительство одобрит предложение Министерства сельского хозяйства, чрезвычайное положение будет объявлено с 4 августа 2025 года по 4 ноября. По мнению специалистов ведомства, это позволит смягчить разрушительные последствия непогоды и позволит местным фермерам выполнить свои обязательства и продолжить работу в будущем. По сути, этот административный шаг обеспечивает правовую основу для действий в форс-мажорных обстоятельствах.

Объявив чрезвычайную ситуацию, соответствующие учреждения смогут реализовать предусмотренные законодательством правовые решения, а именно:

не штрафовать фермеров за несоблюдение условий прямых выплат и других видов поддержки, если их выполнение оказалось невозможным из-за дождей и наводнений;

дать им законные основания для отсрочки по кредитам;

привлечь дополнительную поддержку из бюджета Европейского союза.

Президент Эдгарс Ринкевичс на встрече с министром сельского хозяйства Армандсом Краузи поддержал предложение ведомства, причём высказался за то, чтобы “действовать немедленно и безотлагательно”, а также призвал оказать пострадавшим от непогоды фермерским хозяйствам необходимую юридическую поддержку.

Ранее Telegraf.news рассказал, что что в этом году майские заморозки в этом году доставили хлопот не только белорусским аграриям, но и их коллегам в соседних странах. Так, литовские фермеры ещё весной назвали свои убытки “колоссальными” и рассказали, экспорт каких фруктов и овощей точно сократится в этом году.

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