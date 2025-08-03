Не только цунами. Землетрясение разбудило в России вулкан, спавший сотни лет

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Опубликовано: 03.08.2025 08:43 , Обновлено: 03.08.2025

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина сообщила, что в этом регионе России проснулся вулкан Крашенинникова, спавший до этого более 468 лет.

Появилось видео, где вулкан выбросил пепел на высоту 6 км (при высоте самого вулкана 1,8 км).

Учёная предположила, что извержение, возможно, было связано с сильным землетрясением магнитудой 8,8 в конце июля.

Ранее Telegraf.news писал, что цунами, вызванное мощным землетрясением магнитудой 8,8 у побережья Камчатки, нанесло ущерб базе атомных подлодок Тихоокеанского флота России в Рыбачьем. Об этом написало The Telegraph со ссылкой на полученные спутниковые снимки.

Цунами повредило базу атомных подлодок России — The Telegraph

Землетрясение произошло в среду у побережья полуострова Камчатка на Дальнем Востоке России. Его магнитуду оценили в 8,8, а само оно спровоцировало цунами: высота волны достигала 4 метров — она срывала с прикола суда и подтопила город Северо-Курильск. Эвакуацию из прибрежной зоны пришлось объявить по всему Тихому океану.

Землетрясение магнитудой 8,8 на Дальнем Востоке вызвало цунами