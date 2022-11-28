В Киеве объявили готовность к новой атаке россиян на украинские города

Опубликовано: 28.11.2022 20:02 , Обновлено: 04.07.2024

Представители властей Украины и ВСУ заявили, что необходимо готовиться к еще одному массированному ракетному удару россиян по украинским городам на этой неделе.

В своем обращении в воскресенье вечером президент Владимир Зеленский предупредил украинцев готовиться к серии новых российских ракетных ударов по стране. “Мы понимаем, что террористы готовят новые удары. Мы знаем это наверняка. И пока у них есть ракеты, они, к сожалению, не остановятся”, - предупредил он.

Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк уже в понедельник рассказала, что россияне вывели в море корабль с “Калибрами”.

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«В Черном море появился за длительное время, несколько суток не было, ракетоноситель на боевом дежурстве. Это надводный ракетоноситель, несущий восемь ракет типа «Калибр» на своем борту. Это говорит о том, что подготовка шла», – рассказала она. По словам Гуменюк, по всей вероятности, начало недели будет ознаменовано такой атакой.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Россия, вероятно, продолжит атаковать энергосистему Украины и газовую инфраструктуру.

Выступая перед журналистами в Бухаресте в преддверии двухдневной встречи министров иностранных дел НАТО, он сказал, что “Путин сейчас пытается использовать … зиму как оружие войны против Украины”.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что у Киева «есть все возможности», чтобы «прекратить страдания украинцев».

Песков назвал условия, чтобы «прекратить страдания» украинцев