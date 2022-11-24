Песков назвал условия, чтобы «прекратить страдания» украинцев

Опубликовано: 24.11.2022 15:54 , Обновлено: 24.11.2022

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 ноября заявил, что у Киева «есть все возможности», чтобы «прекратить страдания украинцев».

Журналисты спросили представителя Кремля, беспокоятся ли там о том, что ракетные удары по энергетическим объектам в Украине влияют на мирных жителей.

В ответ Песков заявил, что Киев «имеет все возможности урегулировать ситуацию».

Для этого, по его словам, властям Украины нужно «выполнить требования российской стороны». Что в свою очередь, заявил пресс-секретарь Путина, прекратит «все возможные страдания мирного населения».

Ранее Телеграф писал, что постоянный председатель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности 24 ноября дал понять, что РФ будет продолжать бить ракетами по Украине.

Россия в ООН рассказала, сколько еще будет бомбить украинские города

Напомним, в среду, 23 ноября, во многих городах Украины объявили воздушную тревогу. А представители властей сообщили о множестве российских ракет, летящих с юга и востока. Позднее стали приходить сообщения о взрывах.

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Из-за этого на Южно-Украинской АЭС произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Через время стало известно, что в аварийный режим перевели еще две АЭС, которые находятся недалеко от границы с Беларусью.

Две украинские АЭС недалеко от Беларуси вошли в аварийный режим