В Киеве назвали украинскую деревню, куда летал Путин на вертолете

Опубликовано: 18.04.2023 17:53 , Обновлено: 18.04.2023

Украинские журналисты установили местоположение Владимира Путина во время его визита в занятые российскими войсками украинские регионы. Они подтвердили, что президент России на самом деле побывал в украинской Херсонской области.

Напомним, что в Кремле не назвали точную локацию в Херсонской области, куда якобы летал Владимир Путин.

В то же время, согласно геолокации журналиста Андрея Цаплиенко, Владимир Путин прилетел на вертолете в едва ли не самую отдаленную от фронта точку Херсонской области. Он утверждает, что глава Кремля побывал “в 130 километрах от передовой в оккупированном селе Счастливцево”.

Тем временем, британский телеканал BBC также подтвердил, что Путин был на базе под Геническом. Примерно там же, где говорил и украинский журналист.

“Российский президент Путин в ходе поездки на подконтрольные РФ территории был в Геническе и, в частности, на территории (бывшей) базы отдыха “Бригантина” на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа”, - сообщило издание “Страна” со ссылкой на BBC.

В свою очередь, бывший глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что не верит в визит Владимира Путина в Луганск. По его мнению, президент России побоялся бы ехать в занятый россиянами украинский областной центр.

Он напомнил, как недавно Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послов побоялся к ним подойти и пообщаться, сославшись на карантин.

Ранее Телеграф сообщил, что утром 18 апреля пресс-служба Кремля неожиданно сообщила, что Владимир Путин посетил подконтрольные российским войскам части Херсонской и Луганской областей Украины, а также показала видео. Однако, как заметили в соцсетях, позже в одном из роликов заглушили одно слово президента РФ. К видео были и другие вопросы.

Кремль заглушил одно слово в видео с Путиным. Какое и зачем?

В Кремле заявили, что Путин побывал «на Херсонском направлении». Что это значит?