Кремль заглушил одно слово в видео с Путиным. Какое и зачем?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2023 14:04 , Обновлено: 18.04.2023

Утром 18 апреля пресс-служба Кремля неожиданно сообщила, что Владимир Путин посетил подконтрольные российским войскам части Херсонской и Луганской областей, а также показала видео. Однако, как заметили в соцсетях, позже в одном из роликов заглушили одно слово президента РФ.

На одном из кадров Владимир Путин вручает военнослужащим копию иконы, которая, как утверждается, принадлежала «одному из наиболее успешных военных министров в XIX веке». И говорит: «Сейчас вот Пасха будет, да?»

Дело в том, что в 2023 году православные верующие отметили Пасху в воскресенье 16 апреля. То есть фраза Путина может говорить о том, что его поездка состоялась еще на прошлой неделе, обратили внимание в телеграм-канале «Агентство».

Позднее слова Путина про Пасху в видео Кремля отредактировали: в ней заглушили слово «будет».

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«Пасха-то у нас отмечается 40 дней»

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин посетил Херсонскую и Луганскую области после Пасхи — 17 апреля.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас отмечается 40 дней. И сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно. Ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было, вот. Эта поездка состоялась вчера», — сказал представитель Кремля.

Однако зачем тогда в видео заглушили слово «будет», непонятно.

В Кремле заявили, что Путин побывал «на Херсонском направлении». Что это значит?