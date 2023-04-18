В Кремле заявили, что Путин побывал «на Херсонском направлении». Что это значит?
В Кремле 18 апреля заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы посетил штаб группировки российских войск «Днепр» на Херсонском направлении. В СМИ появилось несколько видео с ним.
Как утверждают в Кремле, Путин «заслушал доклады командующего ВДВ Михаила Теплинского, командующего группировкой войск Олега Макаревича и других военачальников о ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях».
Где именно он побывал, там не уточнили. Однако в госСМИ утверждают, что Путин посетил именно Херсонскую и Луганскую области (части, подконтрольные российским войскам).
Позже появилась информация, что президент РФ якобы посетил штаб Нацгвардии в так называемой «ЛНР».
Тем временем в Сети распространяют несколько видео, на которых Путин, как утверждают, находится в Херсонской и Луганской областях.
Так, на эти кадрах видно, как российский президент вышел из вертолета. В нарезке отдельно показан въезд в Геническ Херсонской области, который снят из окна машины. Однако был ли там сам Путин, неясно.
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На других видео также сложно понять, где именно находится президент РФ. Его показали в поле, возле неизвестных сооружений, а также внутри помещения, похожего на штаб. Остальное на видео — нарезки различной местности, которые могли быть сняты отдельно.
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