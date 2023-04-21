В Казахстане заявили, что покупают российский газ "гораздо" дешевле, чем Беларусь. Что говорят в России

Опубликовано: 21.04.2023 15:24 , Обновлено: 21.04.2023

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, что его страна покупает в РФ газ значительно дешевле, чем Беларусь. Эти слова вызвали ответную реакцию в России.

“Российские поставщики нам дают газ по цене гораздо ниже, предположим, чем Беларуси, — переговоры об этом идут. Россия тоже понимает, что эффективная работа возможна только в двустороннем режиме. Нам идут навстречу в части предоставления цены в разы ниже европейской и гораздо ниже, чем на границе Россия — Беларусь», — похвалился казахский министр.

Днём позже российский “Газпром” решил странным образом опровергнуть заявление казахского чиновника. В компании заявили, что опровергают не сами слова министра, а сообщения СМИ.

“Сообщаем, что информация о цене на российский газ для Казахстана, которую приводят СМИ со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу министерства энергетики республики, не соответствует действительности”, - говорится в заявлении российской компании. Таким образом, до конца не ясно, то ли в неких СМИ назвали неправильную цену (мы не нашли таких сообщений), то ли всё-таки министр энергетики Казахстана был неправ.

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Напомним, что власти Беларуси ранее заявили, что получили едвали не самые выгодные условия на покупку газа из России. Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров 19 декабря в Минске заявили, что согласовали все вопросы в сфере энергетики, в том числе по газу. Позднее правительства стран подписали контракт. Однако конкретную стоимость газа для Беларуси стороны не разглашали.

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